اليمن يتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 04:52 مساء
طاقم طبي يداوي مريض بكورونا في إحدى مستشفيات اليمن. (الإنترنت)

ذكرت وزارة الصحة أن اليمن تسلم أول شحنة من لقاحات «كوفيد-19» من إنتاج «جونسون آند جونسون» الأحد، وتقدر بنحو 151200 جرعة.

وتسلّم البلد، الذي يعاني فقرًا مدقعًا ودمرت الحرب المستمرة منذ ستة أعوام بنيته التحتية الصحية، 360 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في مارس من خلال برنامج كوفاكس، بحسب «رويترز».

الدفعة الأولي 
وهذه الشحنة هي الدفعة الأولى من إجمالي 504 آلاف جرعة من المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة. ووصل اللقاح، وهو من جرعة واحدة، بعد تحذير الأمم المتحدة في بداية الشهر الجاري من أن اليمن قد يواجه موجة ثالثة من «كوفيد-19». ولم يحصل سوى واحد بالمئة تقريبًا من السكان على تطعيمات للوقاية من المرض.

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وأودى المرض بحياة 1450 شخصًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن ومقرها عدن وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 7751.

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