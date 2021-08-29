فرنسا تتبرع بـ200 ألف جرعة لقاح «كورونا» للسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 12:46 صباحا
لقاح أسترازينيكا البريطاني. (أرشيفية: إنترنت)

قالت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن السودان تلقى 218 ألفا و400 جرعة من «أسترازينيكا» المضاد لكوفيد-19 تبرعت بها فرنسا.

وجاء في بيانين منفصلين أن اللقاحات تم تسليمها بدعم من «يونيسف» من خلال مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، وفق وكالة «رويترز».

وتلقى السودان 820 ألف جرعة بشكل مبدئي من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، الذي طورته شركة «أسترازينيكا» في مارس عبر مبادرة «كوفاكس» و«يونيسف».

وتلقى أيضا 606 آلاف و700 جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» تبرعت بها الولايات المتحدة في أغسطس. كما تبرعت الصين بكميات من لقاح «سينوفارم» للوقاية من كوفيد-19.

وقالت «يونيسف»، الجمعة، إنه تم تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في السودان، من بينهم العاملون بالمجال الصحي، منذ مارس 2021 بأول شحنة من «كوفاكس» وتبرعات أخرى.

وأضافت أن معظمهم تلقوا جرعة واحدة فقط وستساهم الشحنة الجديدة في زيادة عدد الحاصلين على التطعيم بالكامل.

وقال البيان «تأتي اللقاحات في وقت حرج حيث تتصاعد أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد ثلاث سنوات من الانقطاعات العديدة»، وأضاف أن وزارة الصحة ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات، الأحد، بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

وأعلنت الوزارة عن 37 ألف و699 إصابة ​بـ«كوفيد-19» و2831 وفاة حتى 26 أغسطس، وذلك منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» في مارس 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
صلاح يتعادل لليفربول أمام تشيلسي في «أنفيلد»
رياضة عالمية
إفراج مشروط عن سرحان سرحان المدان بقتل روبرت كينيدي
دولى
من سيدير مطار كابل بعد انسحاب الأميركيين وحلف شمال الأطلسي؟.. تساؤل في صلب ...
دولى
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
إنتر ينقض على فيرونا وينطلق في صدارة الدوري الإيطالي بقوة
رياضة عالمية
حلوى الزبادي بالنسكافيه
كوجينة
لصوص يسرقون حقائب توم كروز بطريقة «المهمة المستحيلة»
ثقافة وفن
السيسي وأمير قطر في العراق لحضور مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»
عربى
ضربة أميركية ضد «داعش» في أفغانستان.. والجيش: قتلنا الهدف ولا علم لنا بسقوط ...
دولى
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
معركة الميركاتو.. أبرز تعاقدات الأندية في الانتقالات الصيفية
رياضة عالمية
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
بعد العودة إلى مسرح الأحلام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
رياضة عالمية
هاني الكوت.. وترٌ تهزه الشمس كلما أشرقت (حوار)
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية