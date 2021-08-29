فرنسا تتبرع بـ200 ألف جرعة لقاح «كورونا» للسودان

لقاح أسترازينيكا البريطاني. (أرشيفية: إنترنت)

قالت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن السودان تلقى 218 ألفا و400 جرعة من «أسترازينيكا» المضاد لكوفيد-19 تبرعت بها فرنسا.

وجاء في بيانين منفصلين أن اللقاحات تم تسليمها بدعم من «يونيسف» من خلال مبادرة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، وفق وكالة «رويترز».

وتلقى السودان 820 ألف جرعة بشكل مبدئي من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، الذي طورته شركة «أسترازينيكا» في مارس عبر مبادرة «كوفاكس» و«يونيسف».

وتلقى أيضا 606 آلاف و700 جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» تبرعت بها الولايات المتحدة في أغسطس. كما تبرعت الصين بكميات من لقاح «سينوفارم» للوقاية من كوفيد-19.

وقالت «يونيسف»، الجمعة، إنه تم تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في السودان، من بينهم العاملون بالمجال الصحي، منذ مارس 2021 بأول شحنة من «كوفاكس» وتبرعات أخرى.

وأضافت أن معظمهم تلقوا جرعة واحدة فقط وستساهم الشحنة الجديدة في زيادة عدد الحاصلين على التطعيم بالكامل.

وقال البيان «تأتي اللقاحات في وقت حرج حيث تتصاعد أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد ثلاث سنوات من الانقطاعات العديدة»، وأضاف أن وزارة الصحة ستبدأ حملة تطعيم ثانية في بعض الولايات، الأحد، بعد تلقيها دفعات جديدة من اللقاحات.

وأعلنت الوزارة عن 37 ألف و699 إصابة ​بـ«كوفيد-19» و2831 وفاة حتى 26 أغسطس، وذلك منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» في مارس 2020.