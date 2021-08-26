الرئاسة التركية عن العلاقات مع مصر والسعودية: تطورات إيجابية قد تحدث قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 11:12 صباحا
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن «تطورات إيجابية قد تحدث قريبًا» في علاقات بلاده مع السعودية ومصر مع سعي أنقرة لتخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير على الاقتصاد التركي.

وانهارت العلاقات المتوترة بالفعل مع السعودية، إثر حادث قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018، كما ساءت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ الإطاحة بحكم «الإخوان» في مصر قبل ثماني سنوات، وفق وكالة «رويترز».

- «رويترز»: أول اتصال مباشر بين وزيري خارجية تركيا ومصر منذ مساعي أنقرة لتحسين العلاقات

والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، وقال إن «العلاقات مع الإمارات تتحسن».

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