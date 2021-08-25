بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟

مارة في شوارع تونس. (أرشيفية: الإنترنت)

«تونس إلى أين؟» «هل تطوي تونس صفحات عشر سنوات مخيبة للأمال؟»، «هل بات مستقبل تونس في يدي قيس سعيد؟»، أسئلة طرحتها وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، مع انتهاء مهلة تجميد البرلمان التونسي وتمديدها الإثنين الماضي، وفي وقت يبدو المشهد التونسي «ضبابيا» منذ إعلان الرئيس التونسي قيس بن سعيد في يوليو الماضي الماضي «قراراته الاستثنائية».

منذ يوليو، يردد سعيد أن «لا رجوع إلى الوراء»، أمام تونسيين يريدون طيّ صفحة عشر سنوات «مخيبة للأمل»، وقد زادت الرؤية «ضبابية» حول مستقبل البلاد منذ قرر الرئيس التونسي تمديدا جديدا حتى «إشعار آخر» لأعمال البرلمان.

ويرى خبراء ومحللون تحدثوا إلى «فرانس برس» أن مستقبل البلاد «بات بين يدي الرئيس الذي يمسك بكل زمام القيادة في البلاد، مقحما نفسه في مأزق دستوري وسياسي». وأعلن سعيّد في 25 يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية.

ومع اقتراب انقضاء المهلة أعلنت الرئاسة ليل الإثنين «إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر».

«الغموض يلف المرحلة القادمة»

تدور في أذهان التونسيين تساؤلات عدّة منها: ماذا بعد؟ وما هي المراحل المقبلة؟ من دون الحصول على إجايات تشفي الغليل، إذ عنونت جريدة «الصباح» الناطقة بالعربية، اليوم الأربعاء، «أي نوايا للرئيس بعد بلاغ التمديد؟»، بينما كتبت جريدة «الشروق» اليومية «التمديد كان منتظرا والغموض يلف المرحلة القادمة»، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

الخبير في مركز «كارنيغي» حمزة المؤدب، يرى أن تعليق العمل بدستور العام 2014 أصبح «ضروريا (...) و مسألة وقت»، بعد قرار تجميد أعمال البرلمان، منبها من أن ذلك «ستكون له عواقب»، وقال: «هناك قوى أجنبية ومنظمات وطنية تراقب»، خصوصا وأن البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية، في حاجة إلى دعم دولي.

ويعتبر الباحث أن الرئيس التونسي«لن يستطيع الرجوع إلى الوراء ولكنه لا يعرف كيف يتقدم»، ويؤكد «يريد توضيح مخططه وخاصة إقناع الرأي العام الدولي» والحصول على الضوء الأخضر من طرف المؤسسات الأمنية.

وعلى المستوى الوطني «قطع سعيد الحوار مع الأحزاب والمنظمات»، حسب المؤدب، الذي يرى أنه «لا يمكن ترك شخص يقرر مصير البلاد،وعلى هذا الشكل تكون الدكتاتورية».

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ودعت مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على غرار «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) في أقرب الآجال الرئيس سعيد إلى تشكيل حكومة، وتقديم خارطة طريق توضح مختلف المراحل التي ينوي القيام بها في المستقبل. لكن سعيد «أوصد الأبواب» أمام كل هذه المطالب.

وتنقل وكالة «فرانس برس» عن المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، قوله إن «الرئيس لا يؤمن بالأحزاب ولا المنظمات ولا حرية التعبير. لا يوجد سواه والشعب»، ويتابع: «إنه يستعد لاتخاذ قرارات جذرية قد تتعلق بتعليق الدستور وحلّ البرلمان وانشاء مؤسسات أخرى»، ويرى أن البلاد «تتجه نحو نظام فردي».

لكن التحدي الأكبر أمام البلاد هو بالأساس اقتصادي على ما يؤكد المحلل مع «دفع الديون وأزمة تتخلل كل القطاعات. كيف سيتمكن من ادارة كل هذا؟»، مشيرا إلى أن سعيّد «يقف فوق رمال متحركة» على المستوى الاقتصادي.

هل يدعو سعيد إلى دستور جديد؟

يدعم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ القرارات الاستثنائية، التي أعلن عنها الرئيس ويقول إنه يجب أيضا «وضع حد لدستور 2014 لأنه سبب الأزمة الحالية في تونس. هو موّلد الأزمات عوض أن يكون موّلدا للحلول».

وظهر «الخلاف الحاد والصراع السياسي» منذ شهور بين الرئاسة والحكومة والبرلمان ما أدخل البلاد في «دوّامة» تعطلت إثرها عجلة الدولة وفاقمت من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وبعد عشر سنوات على الثورة، ظهر إحساس بالندم عند عدد كبير من التونسيين وغضب شعبي تجاه طبقة سياسية «تفتقد إلى الكفاءة» و«مخيبة للأمل». ويضيف محفوظ أن «تجميد أعمال البرلمان ساهمت في خفض الاحتقان في تونس (...) لكن يجب كذلك إلغاء دستور 2014». وفي تقديره أن الرئيس سيُدعى لاحقا إلى «كتابة نص موقت لتنظيم السلطة العمومية» قبل أن يختار لجنة تكلف بكتابة مشروع نص لدستور جديد بطرح على الشعب للاستفتاء.