غارات إسرائيلية على غزة رداً على «البالونات الحارقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 11:35 مساء
انفجارات في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع، ليلة 16 مارس 2021. (الإنترنت)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.

وقال مصدر أمني في غزة لوكالة «فرانس برس» إنّ «طيران الاحتلال نفّذ عدّة غارات جوية عدوانية على مواقع لفصائل المقاومة في مدينة غزة وخان يونس (جنوب القطاع) وفي جباليا (شمال)، ممّا أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون أن نبلَّغ عن إصابات».

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهاراً من قطاع غزّة تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية.

-8 قتلى في قطاع غزة بغارات إسرائيلية لترتفع الحصيلة إلى 227 قتيلا

والبالونات الحارقة أداة يستخدمها فلسطينيون بهدف إشعال النيران في الحقول الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع. وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع منذ 15 سنة لحصار إسرائيلي مشدّد ويعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.

وأصيب نحو 41 فلسطينياً السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات دارت على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "جندياً من حرس الحدود الاسرائيلي أصيب بجروح خطيرة بنيران حيّة انطلقت من غزة ويتلقى حالياً العلاج الطبي في أحد المستشفيات".

وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل وحماس وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلا بينهم طفل وفتاة وجندي.

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