مسؤول إيراني: طهران مستعدة لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان إذا اقتضت الضرورة

عامل بمحطة بنزين في العاصمة اللبنانية بيروت. (الإنترنت)

قالت إيران، اليوم الإثنين، إنها على استعداد لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد يوم من قول الأمين العام لحزب الله حسن نصر إن المزيد من سفن الوقود الإيراني ستبحر قريبا للمساعدة في تخفيف نقص الوقود في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي على الإنترنت، وفق وكالة «رويترز»: «نبيع نفطنا ومشتقاته بناءً على قراراتنا واحتياجات أصدقائنا. إيران مستعدة لإرسال الوقود مرة أخرى للبنان إذا اقتضت الضرورة».

ويوم الأحد، قال نصر الله: «إن السفينة الأولى التي تحمل الوقود الإيراني للبنان، والتي أعلنت الجماعة يوم الخميس الماضي أنها على وشك مغادرة إيران، أبحرت بالفعل».

والأسبوع الماضي قالت وكالة نور للأنباء، وهي وكالة إيرانية شبه رسمية: «إن شحنات الوقود الإيرانية للبنان، التي تهدف للمساعدة في تخفيف أزمة نقص الوقود الطاحنة، اشتراها رجال أعمال شيعة لبنانيون».