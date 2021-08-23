مسؤول إيراني: طهران مستعدة لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان إذا اقتضت الضرورة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 10:53 صباحا
عامل بمحطة بنزين في العاصمة اللبنانية بيروت. (الإنترنت)

 قالت إيران، اليوم الإثنين، إنها على استعداد لشحن المزيد من الوقود إلى لبنان إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد يوم من قول الأمين العام لحزب الله حسن نصر إن المزيد من سفن الوقود الإيراني ستبحر قريبا للمساعدة في تخفيف نقص الوقود في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي أسبوعي على الإنترنت، وفق وكالة «رويترز»: «نبيع نفطنا ومشتقاته بناءً على قراراتنا واحتياجات أصدقائنا. إيران مستعدة لإرسال الوقود مرة أخرى للبنان إذا اقتضت الضرورة».

ويوم الأحد، قال  نصر الله: «إن السفينة الأولى التي تحمل الوقود الإيراني للبنان، والتي أعلنت الجماعة يوم الخميس الماضي أنها على وشك مغادرة إيران، أبحرت بالفعل».

والأسبوع الماضي قالت وكالة نور للأنباء، وهي وكالة إيرانية شبه رسمية: «إن شحنات الوقود الإيرانية للبنان، التي تهدف للمساعدة في تخفيف أزمة نقص الوقود الطاحنة، اشتراها رجال أعمال شيعة لبنانيون».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بتكوين» فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر
اقتصاد
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
أميركا تأمر شركات الطيران التجارية بالمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان
دولى
الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس
سيارات
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ضوابط جديدة لمواجهة المواد المسرطنة في طعام الأطفال