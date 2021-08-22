الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب

جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد السعودي. (الإنترنت)

قالت الرئاسة التونسية، الأحد، إن السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب لتونس في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي الصعب لهذا البلد.

وتابعت الرئاسة في بيان إن وزير الدولة السعودي لشؤون أفريقيا أحمد عبدالعزيز قطان اجتمع مع الرئيس قيس سعيد في تونس، ثم عُقد اجتماع بين مسؤولين كبار من البلدين لبحث سُبُل التعاون بين البلدين، بحسب «رويترز».

حماية تونس من الانهيار

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة، مجددًا التأكيد على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة».



وأوضح قيس أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدُف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسًا وفقرًا واستباحت قوته وموارده، مشددًا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

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من جانبه، أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية على أن المملكة حريصة على «مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في جميع المجالات».