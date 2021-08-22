الاحتلال يقصف مواقع في غزة بعد اشتباكات حدودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 09:00 صباحا
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته قصفت مواقع لحركة «حماس» في غزة في ساعة متأخرة من مساء السبت في تصعيد للعمليات القتالية بعد أن أدت نيران أطلقت عبر الحدود في وقت سابق إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة و41 فلسطينيًّا، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.

واندلع العنف خلال احتجاج في غزة نظمته حركة «حماس» وفصائل أخرى دعمًا للقدس، حيث أدت اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى اندلاع قتال بين إسرائيل و«حماس» في مايو، استمر 11 يومًا، حسب «رويترز».

وذكر جيش الاحتلال أن مئات من الفلسطينيين تجمعوا بمنطقة الحدود شديدة التحصين، حيث حاول بعضهم اعتلاء السياج وألقى آخرون عبوات ناسفة باتجاه جنود إسرائيليين. وأضاف الجيش في بيان أن جنوده «ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب، ومنها الرصاص الحي عند الضرورة».

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن صبيًّا (13 عامًا) يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته بالرصاص في رأسه. ووصفت الوزارة معظم الإصابات الأخرى بأنها متوسطة، ومنها إصابات بأعيرة نارية في الأطراف والظهر والبطن. في حين زعم الاحتلال أن إطلاق نار من غزة تسبب في إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أنه يخضع للعلاج بالمستشفى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

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