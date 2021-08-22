اليمن يستعد لمواجهة موجة ثالثة من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 12:44 صباحا
رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء، 6 مايو 2020، (رويترز)

أمر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معين عبد الملك، السبت، وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، «برفع حالة الجاهزية والاستعداد» لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا المستجد».

ودعا معين أيضا في اجتماع للجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة «كورونا» التي يرأسها، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحي المتردي في البلاد ورفع جاهزيته، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية حتى يوم السبت إلى 7487 إصابة توفي منها 1416 حالة بينما تعافى 4622. ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير. وسجل اليمن، الجمعة، أكبر حصيلة يومية من إصابات «كورونا» مع بدء موجة تفشي جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.

- اليمن: ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»

وأعلن وزير الصحة اليمني  قاسم بحيبح، الإثنين، أن البلاد دخلت في موجة ثالثة من تفشي فيروس «كورونا»، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

واتخذت لجنة الطوارىء عددا من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي، تشمل إعادة فتح وتفعيل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة إلى التسريع باجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الأكسجين.

وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف في تقويض النظام الصحي في اليمن، الذي يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

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