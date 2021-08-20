البرلمان اللبناني يوصي برفع دعم المواد الاستراتيجية المستوردة

تظاهرة سابقة في بيروت. (أرشيفية: الإنترنت)

أوصى مجلس النواب اللبناني، الجمعة، في نهاية جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة، ورفع دعم المصرف المركزي عن المواد الاستراتيجية التي يجري استيرادها، وناقش مجلس النواب اللبناني، رسالة الرئيس ميشال عون، المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى، وفقا لقناة «سكاي نيوز».

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

التوصية التي أُقرت برفع الأيدي وإجماع النواب، أوصت كذلك بـ«تحرير الأسواق من الاحتكار»، وإقرار البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة، وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قد أكد السبت الماضي، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وانتشر الجيش اللبناني، السبت الماضي، في محطات الوقود وسط نقص حاد في المحروقات، فيما تمسك حاكم مصرف لبنان المركزي برفضه إعادة الدعم لاستيراد المحروقات رغم اشتداد الأزمة التي حملت أحد المستشفيات الكبرى على التحذير من «كارثة وشيكة».

وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجاً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًّا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضًا إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبيرة جراء شراء المازوت من السوق السوداء.

وحذر مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت من «كارثة وشيكة»، مشيرًا إلى أنه سيضطر إلى «الإغلاق القسري... اعتبارًا من صباح الإثنين نتيجة انقطاع الوقود». وأكد في بيان أنه «سيموت على الفور أربعون مريضًا بالغًا وخمسة عشر طفلًا يعيشون على أجهزة التنفس. مئة وثمانون شخصًا يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى. وسيموت المئات من مرضى السرطان، البالغين منهم والأطفال، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب».