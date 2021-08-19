نصرالله: سفينة إيرانية محملة بالمازوت ستبحر خلال ساعات إلى لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 10:44 صباحا
لقطة من شاشة قناة «المنار» تُظهر حسن نصرالله أثناء خطاب متلفز لمناسبة ذكرى عاشوراء، 19 أغسطس 2021. (أ ف ب)

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الخميس، أن سفينة محمَّلة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان، الذي يشهد أزمة محروقات حادة وسط انهيار اقتصادي متسارع.

وحذَّر نصرالله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه سيعتبر السفينة «أرضًا لبنانية»، ما ينذر برد منه في حال تعرضها لهجوم بعدما شهدت سفن مرتبطة بإيران و«إسرائيل» هجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها أقله، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن أعلن نصرالله الشهر الماضي استعداد حزبه استيراد الوقود من حليفته إيران، معتبرًا أن هذا القرار لا تستطيع الحكومة اللبنانية اتخاذه جرّاء ضغوط من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران.

وقال نصرالله في خطاب متلفز، الخميس، لمناسبة انتهاء إحياء ذكرى عاشوراء «أعلن أمامكم وأمام الجميع أن سفينتنا الأولى التي ستنطلق من إيران محملة بالمواد (...) أَنجزت كل الترتيبات. حُمّلت بالأطنان المطلوبة... وستبحر خلال ساعات.. إلى لبنان». وأوضح «أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت» من أجل «المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد  الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء».

- زعيم حزب الله اللبناني يعلن استيراد الوقود من إيران

وأعلنت السلطات اللبنانية مرارًا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية بعدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على إيران. ولم يوضح نصرالله ما إذا كانت السفينة ستصل إلى الموانئ اللبنانية، لكنه قال: «عندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتحدث عن تفاصيل إلى أين وكيف ومتى والآليات العملية وما شابه». ووعد أن سفنًا أخرى ستتبعها لاحقًا.

وشدَّد نصرالله متوجهًا إلى الإسرائيليين والأميركيين على أن «السفينة ومنذ اللحظة التي ستبحر فيها بعد ساعات ستصبح أرضًا لبنانية». ولطالما هدّد نصرالله «إسرائيل» بالرد على أي هجوم يطال الأراضي اللبنانية. 

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عامين الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وخلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء. وتفاقمت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف لبنان منتصف الأسبوع الماضي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق، ما يعني عمليًا رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية، الأمر الذي أثار «هلعًا» بين الناس، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
باحث بمعهد سويسري: ملامح «انتكاسة» للانتقال السياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024