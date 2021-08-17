مناورات بحرية مصرية-أميركية في البحر الأحمر

الفرقاطة المصرية «سجم طابا» والطراد ‏الأميركي «‏USS Monterey‏». 17 أغسطس 2021. (أ ف ب)

أجرت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأميركية تدريبًا بحريًّا عابرًا ‏مشتركًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «سجم طابا» والطراد ‏الأميركي «‏USS Monterey‏»، وذلك بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية.

وقال الناطق العسكري، العقيد غريب عبدالحافظ، إن هذه التدريبات تجري «فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية ‏مع الدول الصديقة».

ولفت العقيد غريب عبدالحافظ إلى أن فعاليات التدريب «شملت عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، وذلك بحضور المختصين من ‏كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي، خاصة في مجال تعزيز ‏إجراءات الأمن البحري، وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة ‏التهديدات غير النمطية».‏

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ووفقًا للناطق العسكري المصري فإن العلاقات المصرية -الأميركية «تشهد مؤخرًا تطورًا ملحوظًا؛ حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة ‏بين الدولتين تقارب الرؤى، والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».‏