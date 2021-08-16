اندلاع حرائق بالغابات في ضواحي القدس المحتلة

رجل إطفاء يحاول إخماد حريق غابات بالقرب من القدس المحتلة. 16 أغسطس 2021.(رويترز)

شبت حرائق ضخمة بغابات في تلال خارج القدس المحتلة في أكثر من‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بلدة صغيرة، الإثنين، بينما تحاول الطائرات والأطقم إخماد ألسنة اللهب ليوم ثانٍ، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية «SWI».

وتصاعدت سحب الدخان ناحية الشرق من الحريق الذي اندلع على بعد عشرة كيلومترات تقريبًا غرب القدس. وقال مسعفون إن بعض الأشخاص عولجوا من استنشاق الدخان، لكن لم تقع إصابات خطيرة.

وأخلى رجال إطفاء، يكافحون حريق غابات في تلال خارج القدس، أكثر من‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بلدة صغيرة يوم الإثنين، بينما تحاول الطائرات والأطقم إخماد ألسنة اللهب ليوم ثانٍ، وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن 75 طاقمًا وعشر طائرات تكافح الحريق، الذي قال وزير الأمن الداخلي إنه أتى على 4200 فدان يوم الأحد، وأجبر السلطات على إجلاء المئات.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ على «تويتر» إنه جرى إخلاء عدد آخر من البلدات بعد ظهر يوم الإثنين، في حين صدرت لأخرى أوامر بالإخلاء. وأعلن مفوض الهيئة تعبئة عامة للعاملين للمساعدة في إخماد الحريق.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، يفكر في طلب المساعدة الدولية لمكافحة الحرائق، وذلك بعد أيام فقط من إرسال إسرائيل طائرات وطواقم إلى اليونان لمساعدتها في التصدي للحرائق المحتدمة هناك، ولم يرد مكتب بينيت على طلب التعليق على هذه التقارير.

وكان بينيت عبر في اجتماع مع مسؤولي الإطفاء والإنقاذ في، وقت متأخر من مساء يوم الأحد، عن قلقه من أن يصل الحريق إلى مناطق غرب القدس، ومنها منطقة عين كارم التي يوجد بها مركز هداسا الطبي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بينيت إن فرق الإطفاء تأخذ استعداداتها هناك، محذرًا من أنه في الوقت الذي يأمل فيه أن تخضِع الفرق الحريق للسيطرة، فإن «وضع الحرائق والرياح متغير»، ولفتت هيئة الإطفاء والإنقاذ إلى أنه جرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الحرائق.