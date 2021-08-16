توقيف 6 سعوديين في الرياض على خلفية التحرش بسائحة أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 02:32 مساء
نساء سعوديات يبعن المجوهرات بأحد المراكز التجارية في الرياض. (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة السعودية أنها أوقفت ستة سعوديين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إنها باشرت «التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرّش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع».

وبحسب البيان فإن المتهمين خضعوا «لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة».

وأكد المصدر أن «الجرم المسند للمتهمين، طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة واقترانها بجريمة تعمّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة عشر سنوات».

وتشهد السعودية منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017 حملة تغيير اجتماعي شملت السماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور سينما وإقامة الحفلات الموسيقية الغربية والعربية ومواسم الترفيه غير المسبوقة في المملكة المحافظة.

ويشكل تطوير قطاعي السياحة والترفيه أحد أسس مشروع «رؤية 2030» الرامي إلى تحضير أكبر اقتصاد عربي للتحرر من الاعتماد التام على الثروة النفطية.

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