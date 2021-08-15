العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يبحثان عملية السلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 08:55 مساء
الملك الأردني عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان. (أ ف ب)

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في عمان الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية السلام والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبدالله بحث خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية في عمان الأحد، «المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدمًا». وجدَّد الملك التأكيد على «موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة»، وفق «فرانس برس».

 تكثيف الجهود الدولية
وأكد «ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يُمكِّن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

-  مدير الاستخبارات الأميركية يزور رام الله وتل أبيب

-  إصابة 270 فلسطينيا في اشتباكات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية

كما جدَّد «التأكيد على مواصلة المملكة تأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات»، مشددًا على «ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها».

السلام العادل والشامل
من جهته، ثمَّن الرئيس عباس «مواقف الملك الداعمة للشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى «أهمية زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل»، وفق المصدر نفسه.

واستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن العاهل الأردني في البيت الأبيض في 20 يوليو الماضي. وأعاد بايدن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط إلى مسارها التقليدي، ولا سيّما بتأييده تسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين بعدما سعى سلفه دونالد ترامب إلى الالتفاف على هذا الحلّ الذي تعتبره عمّان أساسًا لا غنى عنه للتوصُّل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
«الأرصاد»: رطوبة مرتفعة نسبيا خلال اليومين المقبلين
ليبيا
فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
قرار رسمي من حكومة الوحدة بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج»
ليبيا
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 فوائد من شجرة «النيم» لبشرتك