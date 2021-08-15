إخلاء منازل بأطراف القدس بسبب حريق ضخم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 08:47 مساء
طائرة إطفاء تحاول اخماد حريق عند أطراف القدس. (أ ف ب)

أُخليت، الأحد، منازل في قرى عدة عند أطراف القدس بسبب اندلاع حريق ضخم في مناطق مشجَّرة.

وشارك عشرات من عناصر الإطفاء إخماد النيران بمؤازرة طائرات لمكافحة الحرائق، وأمكن رؤية الدخان من أنحاء عدة في القدس، وفق «فرانس برس».

تمدُّد الحريق
وأعلن ناطق باسم جهاز الإطفاء في القدس في بيان أن «الحريق يتمدد سريعًا بسبب الرياح القوية وقد استدعينا عناصر إطفاء من مناطق عدة لمساعدتنا». وبعدما اقتربت ألسنة النيران من قرى عدة تقع غربي القدس تم إجلاء السكان وجرى إغلاق طرق عدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد حوض المتوسط حرائق عدة، خصوصًا في اليونان وتركيا والجزائر؛ حيث قضى منذ الإثنين العشرات جرّاء حرائق غابات.

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