بعد قرار رفع الدعم.. عون يستدعي حاكم «المركزي».. ودياب يتهمه بـ«مخالفة القانون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 11:11 صباحا
حسان دياب. (أ ف ب)

قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، على «تويتر» إنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات «مخالف لقانون البطاقة التمويلية».

وأضاف المكتب أن دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر يوم الخميس لمناقشة القرار، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

بدوره، قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، إن قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات «غير مسؤول» وكان «ينبغي أن يتم الاتفاق عليه مع الحكومة».

وفي وقت سابق اليوم، قالت الرئاسة اللبنانية على «تويتر» إن الرئيس ميشال عون، استدعى حاكم المصرف رياض سلامة، بعد قراره رفع الدعم عن المحروقات.

وقال البنك المركزي في قرار أُعلن مساء، يوم الأربعاء، إنه سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لينهي فعليًا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية في 2019، وفق «تويتر».

ووصف جبران باسيل، زعيم «حزب التيار الوطني الحر» الذي أسّسه عون وصهره، التحرك بأنه «مفاجئ» و«أحادي»، و«يتعارض» مع قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيًا وقانون البطاقة التمويلية. وكتب على «تويتر» واصفًا التحرك بأنه «انقلاب جديد»، ودعا حزبه والشعب إلى الاستعداد للاحتشاد.

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