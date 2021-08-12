حرائق الغابات بالجزائر: استنفار محلي وتضامن دولي مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 69

إطفائيون يشاركون في إخماد الحرائق في الجزائر. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الإثنين في مناطق عدة في الجزائر إلى 69 قتيلًا، هم 28 عسكريًا و41 مدنيًا، وذلك على إثر تسجيل أربع وفيات جديدة في بجاية، فيما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وقال نقيب الحماية المدنية حكيم لطرش إن «أربعة أشخاص قضوا في الحرائق التي تشتعل في برباشة جنوب شرق بجاية»، وأوضح أن «هؤلاء هم أول ضحايا حرائق الغابات منذ اندلاعها الإثنين»، وهم «رجلان يبلغان 23 و60 سنة وامرأتان لم يتم التعرف على عمريهما»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونبه لطرش في وقت سابق إلى أن الوضع «مقلق» في ولاية بجاية المجاورة لتيزي وزو وثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل، وقال: «كانت الأمور تحت السيطرة، لكن مع اندلاع تسعة حرائق كبيرة صباح الأربعاء، تشتتت قواتنا»، مشيرًا إلى إتلاف 400 هكتار من الغطاء النباتي.

حداد وطني على ضحايا الحرائق

وأعلن الرئيس عبدالمجيد تبون «حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس». ونص بيان الرئاسة على «تجميد موقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية».

وقال الناطق باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي لتلفزيون «الشروق»، الأربعاء، إن «عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 في 17 ولاية، منها 24 حريقًا في تيزي وزو وحدها»، وحذّر من أن «الرياح التي تهبّ حاليًا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق».

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان، أنها جندت لإخماد الحرائق في تيزي وزو «800 رجل و115 شاحنة إخماد حرائق بالإضافة إلى تدخل مروحيتين من المجموعة الجوية» التابعة لها. وستعزز فرق الإطفاء طائرتي إطفاء ابتداء من الخميس بعدما «توصلت الجزائر إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين، كانتا قيد الاستغلال في اليونان»، حسب بيان للحكومة.

وشاهد مصوّر في «فرنس برس» صباح الأربعاء طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش تقومان بنقل المياه من سد تقسبت بتيزي وزو للمساهمة في إخماد الحرائق.

واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها «مفتعلة»، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولًا إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.

«الوضع خطير جدًا»

في تيزي وزو وحدها، لا يزال رجال الإطفاء مدعومين بقوات الجيش على الأرض وبالمروحيات يعملون على إخماد 23 حريقًا اندلعت نيرانها، الإثنين، في المنطقة الكثيفة بالسكان والمعروفة بجبالها وغاباتها، وفق ما أفاد مدير الغابات في ولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد لوسائل إعلام محلية، الأربعاء.

في دائرة «الأربعاء ناث إيراثن» التي تقع ضمن الولاية وتضمّ عددًا من البلدات والقرى، اضطر السكان إلى مغادرة منازلهم بعدما حاصرتها النيران، وهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة ووثائقهم المهمة.

وقال عبد الحميد، التاجر في قرية بني يني، في اتصال هاتفي مع «فرنس برس»، إنه ترك كل ما يملك في قريته وهرب مع زوجته وثلاثة من أبنائه إلى مدينة تيزي وزو، وأضاف: «من حسن حظي أنني أملك شقة في وسط المدينة لجأت إليها مع أسرتي وآويت معي أحد جيراني».

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وذكر ولد محمد أن «الطرق نحو هذه القرى مغلقة والوضع خطير جدا».

وفتح مواطنون بيوتهم لاستقبال الهاربين من النيران، وفق رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن، الذي أعلن أيضًا تسخير «كل الفنادق حتى الخاصة منها وكذا الإقامات الجامعية» من أجل إيواء المنكوبين.

تضامن محلي ودولي مع الضحايا

ومنذ صباح الثلاثاء، بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لتنظيم قوافل لمساعدة سكان قرى تيزي وزو، ولجمع مواد غذائية وأدوية وتقديم وسائل نقل المياه والمساعدة في إخماد الحرائق. وانطلقت من العاصمة شاحنات تنقل مواد تبرع بها مواطنون وتجار، وكذلك سيارات مواطنين حمّلوها خاصة بمياه الشرب وحليب حفاضات الأطفال، وفق ما نقل مراسل «فرانس برس».

ونشرت صفحة «أطباء» على «فيسبوك» نداء للتطوع من أجل الانتقال إلى مستشفى تيزي وزو للمساعدة في علاج المصابين، مشيرة إلى أن العاملين في المستشفى مرهقون أصلا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد-19).

كما أعلنت وزارة الصحة تخصيص أماكن إضافية للمصابين بحروق خطيرة في المستشفيين المتخصصين بالعاصمة.

وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، في تغريدة على «تويتر»، استعدادها «لتقديم دعمها بغية مواجهة هذا الوضع العصيب»، مبديًا تضامنه مع الشعب الجزائري.

وأعرب المغرب عن الاستعداد لمساعدة الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية. وقالت الخارجية إنها تلقت تعليمات من الملك محمد السادس لتجهيز «طائرتين من طراز كنادير للمشاركة في هذه العملية» التي ستنطلق «بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية».

وحسب التلفزيون الحكومي تلقى الرئيس تبون اتصالات من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ومن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي عبر عن «جاهزية بلاده لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب».

توقعات باستمرار موجة الحر الشديد

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر الشديد التي لا تساعد في كبح الحرائق، إلى يوم 15 أغسطس، وأن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية العامة، الثلاثاء، توقيف ثلاثة من «مشعلي حرائق» في مدينة المدية (شمال)، فيما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية توقيف رابع في عنابة.

وتضم الجزائر، وهي أكبر دولة أفريقية، 4.1 مليون هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1.76%. وتشهد البلاد حرائق غابات سنويًا، وقد أتت النيران العام 2020 على حوالي 44 ألف هكتار.

وتنتشر ظاهرة الحرائق في عدد من دول العالم، وترتبط بعناصر مختلفة توقعها العلماء، لا سيما ظاهرة الاحتباس الحراري. وتعتبر الزيادة في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مزيجًا مثاليًا لتطور الحرائق.

في تونس المجاورة للجزائر، حطمت العاصمة تونس، الثلاثاء، رقمها القياسي على الإطلاق، وبلغت الحرارة فيها 49 درجة. وسُجل نحو خمسة عشر حريقا في الشمال والشمال الغربي لم تسفر عن ضحايا، وفق الناطق باسم الحماية المدنية المعز تريعة.

على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، المنطقة الأكثر تضررًا خلال الأسبوعين الماضيين، خلفت سلسلة من الحرائق الضخمة ثمانية قتلى على الساحل التركي وثلاثة قتلى في اليونان.