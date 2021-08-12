الاحتلال يعتزم الموافقة على مساكن جديدة للمستوطنين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 12:51 صباحا
مستوطنة في الضفة الغربية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول أمني إسرائيليالأربعاء إن سلطات الاحتلال بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لكنها وفي خطوة نادرة ستمنح أيضا تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين.

وتهدف التصاريح المزمعة لبناء مساكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إلى درء الانتقادات الأميركية والدولية على ما يبدو للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ندد بها الفلسطينيون واعتبرتها معظم الدول غير قانونية، حسب «رويترز». ومن المتوقع إصدار الموافقات الأسبوع المقبل وستكون الأولى لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت منذ أن حل هو وائتلافه محل ائتلاف بنيامين نتنياهو في يونيو.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن من المتوقع الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤول أنه ستتم الموافقة على بناء حوالي ألف منزل للفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. وسيكون حوالي 650 من المنازل الفلسطينية بالقرب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وحوالي 150 في وسط مدينة بيت لحم و150 أخرى في الجنوب.

ولم يصدر تعليق بعد من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة لهم على الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يعلق مكتب بينيت على المستوطنات وخطط الإسكان الفلسطينية. وانتشر النبأ على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وحذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني من أن أفعال إسرائيل أو الفلسطينيين بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية يمكن أن تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

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