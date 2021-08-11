تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 04:43 مساء
طفل يهرب من ارتفاع درجة الحرارة بالاستمتاع بمياه النافورة في تونس. (الإنترنت)

ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي أن العاصمة التونسية سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية، وسط موجة حارة تجتاح شمال البلاد.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق تونس إلى انقطاع الكهرباء مع بقاء الناس في منازلهم وتشغيلهم مكيفات الهواء، ما زاد الضغط على شبكة الكهرباء، بحسب  «رويترز».

وقال المعهد إن أعلى درجة حرارة مسجلة قبل ذلك بلغت 46.8 درجة مئوية العام 1982. وسجلت كذلك مدينتا بنزرت وباجة الشماليتان أعلى درجة حرارة في تاريخهما يوم الثلاثاء.

 تغيُّر المناخ
وحذرت لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، من أن تغيُّر المناخ بات قريبًا من الخروج عن السيطرة وأن من المؤكد بالفعل أن يواجه العالم مزيدًا من اضطرابات المناخ لعقود مقبلة إن لم يكن لقرون.

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وفي منطقة البحر المتوسط، أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في الأسبوع المنصرم في اندلاع حرائق غابات في أجزاء من اليونان وتركيا والجزائر. ونشبت حرائق أيضًا في بعض المناطق الجبلية من غرب تونس يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. ومن المتوقع تسجيل درجات حرارة في أوائل الأربعينات في أنحاء شمال تونس يوم الأربعاء.

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