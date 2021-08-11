حداد وطني في الجزائر على ضحايا حرائق الغابات

عنصر من الإطفاء الجزائري يسير وسط دخان متصاعد جراء حرائق الغابات، 11 أغسطس 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، «حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس»، على ضحايا حرائق الغابات المتواصلة في البلاد، منذ الإثنين.

وأشار بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة «فرانس برس»، إلى «تجميد موقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا التضامنية».

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 هم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وقال الناطق باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، لتلفزيون «الشروق»، صباح الأربعاء، إن «عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 في 17 ولاية، منها 24 حريقًا في تيزي وزو وحدها»، وحذّر من أن «الرياح التي تهبّ حاليًا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق».

وشاهد مصوّر «فرنس برس»، صباح الأربعاء، طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش تقومان بنقل المياه من سد تقسبت بتيزي وزو للمساهمة في إخماد الحرائق.

واندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها «مفتعلة»، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس، التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.

«الوضع خطير جدا»

في تيزي وزو وحدها، ما زال رجال الإطفاء مدعومين بقوات الجيش على الأرض وبالمروحيات يعملون على إخماد 23 حريقا اندلعت منذ، الإثنين، في المنطقة الكثيفة بالسكان والمعروفة بجبالها وغاباتها، وفق ما أفاد مدير الغابات في ولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد، وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

في دائرة الأربعاء ناث إيراثن، التي تقع ضمن الولاية وتضمّ عددا من البلدات والقرى، اضطر السكان إلى مغادرة منازلهم بعدما حاصرتها النيران، وهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة ووثائقهم المهمة.

وقال عبد الحميد، التاجر في قرية بني يني، في اتصال هاتفي مع «فرنس برس»، إنه ترك كل ما يملك في قريته وهرب مع زوجته وثلاثة من أبنائه إلى مدينة تيزي وزو، وأضاف: «من حسن حظي أنني أملك شقة في وسط المدينة لجأت إليها مع أسرتي وآويت معي أحد جيراني».

وذكر ولد محمد أن «الطرق نحو هذه القرى مغلقة والوضع خطير جدا».

وشاهد مراسل «فرانس برس»، الثلاثاء، وصول النيران إلى مستشفى الأربعاء ناث إيراثن المليء بالمرضى وبينهم مصابون بكوفيد-19. وسارع نحو 100 إطفائي وجندي إلى إطفاء الحريق لمنع احتراق المستشفى.

وكتبت الحماية المدنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «تمكننا من إخماد الحريق الذي اندلع في محيط المستشفى بفضل تجنّد المواطنين والأطباء والممرضين».

وفتح مواطنون بيوتهم لاستقبال الهاربين من النيران، وفق رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، الذي أعلن أيضا تسخير «كل الفنادق حتى الخاصة منها وكذا الاقامات الجامعية» من أجل إيواء المنكوبين.

تضامن مع ضحايا الحرائق

ومنذ صباح الثلاثاء، بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لتنظيم قوافل لمساعدة سكان قرى تيزي وزو، ولجمع مواد غذائية وأدوية وتقديم وسائل نقل المياه والمساعدة في إخماد الحرائق.

وانطلقت من العاصمة شاحنات تنقل مواد تبرع بها مواطنون وتجار، وكذلك سيارات مواطنين حمّلوها خاصة بمياه الشرب وحليب الأطفال والحفاظات، وفق ما نقل مراسل «فرانس برس».

ونشرت صفحة «أطباء» على «فيسبوك» نداء للتطوع من أجل الانتقال إلى مستشفى تيزي وزو للمساعدة في علاج المصابين، مشيرة إلى أن العاملين في المستشفى مرهقون أصلا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19». كما أعلنت وزارة الصحة تخصيص أماكن إضافية للمصابين بحروق خطيرة في المستشفيين المتخصصين بالعاصمة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر الشديد التي لا تساعد في كبح الحرائق، إلى يوم 15 أغسطس، وأن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية العامة، الثلاثاء، توقيف ثلاثة من «مشعلي حرائق» في مدينة المدية (شمال)، فيما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية توقيف رابع في عنابة.

عناصر من الجيش الجزائري يشاركون في إخماد حرائق الغابات، 11 أغسطس. (وكالة الأنباء الجزائرية)