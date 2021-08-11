ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر

دخان يتصاعد من تلة في منطقة القبائل شرق الجزائر حيث اشتعلت حرائق، 10 أغسطس 2021. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الإثنين في مناطق عدة في الجزائر إلى 65، هم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن التلفزيون الحكومي.

وذكر التلفزيون ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريًّا و37 مدنيًّا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو، وأشار إلى أن 12 عسكريًا في حالة حرجة بالمستشفى.

وقال الناطق باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، لتلفزيون «الشروق»، صباح الأربعاء، إن «عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 في 17 ولاية، منها 24 حريقا في تيزي وزو وحدها»، وحذّر من أن «الرياح التي تهبّ حاليا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق».