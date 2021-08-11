السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين الآخرين في ملف دارفور لـ«الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 01:27 مساء

قرَّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، الأربعاء.

وقالت المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الذي يزور السودان: «قرَّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية». والبشير موجود حاليًا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عُزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده، وفق وكالة «فرانس برس».

وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير، الذي اتهمته بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص. كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، المحبوسين في سجن كوبر أيضا.

وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية. 

ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الذي تولى منصبه في يونيو إلى السودان، الإثنين.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد عند تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية. ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بـ«انقلاب عسكري» على النظام في يونيو 1989.

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