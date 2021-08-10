5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر

دخان يتصاعد من حريق غابات على تلال في منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية، 10 أغسطس 2021. (أ ف ب)

أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت، الإثنين، في مناطق عدة في الجزائر عن مقتل خمسة أشخاص، حسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية.

وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقا في 14 ولاية في شمال البلاد، 10 منها في تيزي وزو، وهي واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل. واندلعت أربعة حرائق أخرى في جيجل (شرق)، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت الحماية المدنية في بيان، على «تويتر» أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد. وتسببت هذه الحرائق في مقتل شخصين في أث يني كما توفي شخص في أعكورن «رئة» المنطقة، وشخص آخر قرب عزازقة القريبة عن تيزي وزو، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد.

وقال ولد محمد في وقت لاحق عبر محطة «النهار» التلفزيونية، إن الحرائق تسببت في مقتل شخص خامس في تيزي وزو.

ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة. وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد وحرارة تفوق الأربعين درجة في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.

وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خصوصا في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة.

وتضم الجزائر وهي أكبر دولة إفريقية 4.1 ملايين هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1.76%. وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران العام 2020 على حوالى 44 ألف هكتار.

حرائق في غابات جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية. (الإنترنت)

حرائق الغابات شملت مناطاق غرب العاصمة.(الإنترنت)

فرق الحماية المدنية تحاول إخماد 31 حريقا في 14 ولاية شمال الجزائر.(ألإنترنت)

فرق الحماية المدنية تحاول إخماد 31 حريقا في 14 ولاية شمال الجزائر.(ألإنترنت)