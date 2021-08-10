تعيين نائب جديد لحاكم الشارقة

حاكم الشارقة ونائبه الجديد في مناسبة سابقة. (الإنترنت)

أصدر حاكم الشارقة، ثالث أكبر إمارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائبا لحاكم الإمارة، ورئيسا لمجلس النفط في الشارقة.

جاء التعيين في مرسومين أصدرهما، الإثنين، حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الذي يحكم الشارقة منذ العام 1972، وفق ما ذكرت أنباء الإمارات «وام».

وتوفي نائب حاكم الإمارة السابق العام الماضي. وشهدت الشارقة العام 1987 محاولة انقلاب أيدت فيها أبوظبي ودبي طرفين مختلفين.

وكان لحاكم الشارقة الشيخ سلطان (82 عاما) ابنان توفي أصغرهما العام 2019 وتوفي الآخر قبله بعشرين عاما.

وتلقى النائب الجديد للحاكم تعليمه بالولايات المتحدة، وشغل عددا من المناصب الكبرى منها رئاسة مجلس الشارقة للإعلام وشركة بترول الشارقة الوطنية.