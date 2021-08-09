مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19»

مصر تستقبل شحنة اللقاح (جونسون آند جونسون). (الإنترنت)

قالت وزارة الصحة المصرية إن مصر تسلمت، الإثنين، الدفعة الأولى من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، الذي يؤخذ بحقنة واحدة وذلك بوصول 261600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وقال الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان إن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزًا للتطعيم، خاصة لمن يريدون السفر للخارج، وفق «رويترز».

كانت مصر بدأت في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح «سينوفاك» من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

لقاحان روسي وصيني

كما تسلمت مصر شحنات من لقاح «سبوتنيك» الروسي ولقاح «سينوفارم» الصيني ولقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» بعضها من خلال مبادرة «كوفاكس» العالمية القائمة على اتفاق بين تحالف «جافي» العالمي للقاحات ومقره جنيف ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

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ويبلغ متوسط الإصابات في مصر حاليًا نحو 54 حالة جديدة كل يوم، أي نحو ثلاثة في المئة من الذروة التي سجلتها الإصابات عندما بلغت أعلى متوسط يومي في 19 يونيو وفقًا لرصد «رويترز». وبلغ إجمالي الحالات التي أعلنت مصر رصدها 284641 إصابة و16566 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء المصري في يونيو إن هدف الحكومة هو تطعيم 40% من السكان الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بنهاية العام.‭ ‬