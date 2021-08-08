سورية: مقتل 4 أطفال في قصف للنظام السوري شمال غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 12:19 مساء
طفل فوق كومة القذائف الفارغة وسط ساحة بيع الخردة في بلدة معرة مصرين في سورية. (أ ف ب)

قُتل أربعة أطفال من عائلة واحدة في قصف شنه النظام السوري، مساء السبت، على منطقة شمال غرب البلاد تضم آخر معقل للمتطرفين والفصائل المقاتلة في البلاد، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال المرصد: «قتل أربعة أطفال جميعهم من عائلة واحدة إثر قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة لمنازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي» على أطراف إدلب.

وما زال نصف محافظة إدلب ومناطق متاخمة لها في محافظات حماة واللاذقية وحلب خارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد وتهيمن عليها الجماعة المتطرفة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقًا). كما تنتشر جماعات متطرفة وفصائل أخرى هناك. 

وتضم المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص، نزح ثلثاهم من أجزاء أخرى من البلاد التي كانت في حالة حرب لأكثر من عقد.

ويسري منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامدًا إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة، لكن قوات النظام صعَّدت قصفها منذ يونيو في جنوب المنطقة. 

وأكد الأسد في خطاب ألقاه إثر أداء القسم الدستوري لولاية رابعة، عزمه على استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته. وقال: «تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا». 

ونجح النظام منذ 2015 في استعادة ثلثي الأراضي، بعد انتصارات عسكرية متتالية بدعم من حليفتيه روسيا وإيران.

تشهد سورية منذ العام 2011 نزاعًا داميًا تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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