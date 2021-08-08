السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم

حجاج يحملون مظلات بألوان مختلفة على مسافة من بعضهم البعض مع بدء مناسك الحج في 29 يوليو 2020.(فرانس برس)

أعلنت المملكة العربية السعودية، صباح الأحد، أنها ستستأنف العمرة تدريجيًّا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم، بعد نحو 18 شهرًا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعلنت وزارة الحج والعمرة «استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من الإثنين 9 أغسطس 2021، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن المعتمرين الوافدين يجب أن يكونوا محصنين باللقاحات المعتمدة لديها.