قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات

جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد المرافق لأنور قرقاش. (الإنترنت)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بقصر قرطاج، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي كان محملًا برسالة خطية من الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة موجهة إلى سعيد.

ونوه الرئيس التونسي إلى «متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين»، وذلك بحسب رئاسة الجمهورية التونسية.

شكر الإمارات

توجه الرئيس التونسي «بالشكر للإمارات، قيادة وشعبًا، على موقفها «النبيل» بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به».

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ومن جانبه، أكد قرقاش أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، وهي تدرك أيضًا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها. وشدد قرقاش على أن الإمارات على ثقة بقدرة الرئيس التونسي على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.