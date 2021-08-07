قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 06:10 مساء
جانب من لقاء الرئيس التونسي والوفد المرافق لأنور قرقاش. (الإنترنت)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بقصر قرطاج، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي كان محملًا برسالة خطية من الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة موجهة إلى سعيد.

ونوه الرئيس التونسي إلى «متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين»، وذلك بحسب رئاسة الجمهورية التونسية.

شكر الإمارات
توجه الرئيس التونسي «بالشكر للإمارات، قيادة وشعبًا، على موقفها «النبيل» بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به».

-  شكري ينقل للرئيس التونسي رسالة «دعم مطلق» من السيسي
-  اتحاد الشغل التونسي يحث قيس سعيد على «الإسراع» بتعيين رئيس للوزراء

 ومن جانبه، أكد قرقاش أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، وهي تدرك أيضًا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.  وشدد قرقاش على أن الإمارات على ثقة بقدرة الرئيس التونسي على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات ...
ليبيا
توقيف جزائري في إسبانيا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى جماعات إرهابية بليبيا
ليبيا
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة