الرئيس التونسي يعيّن وزيرا جديدا للصحة

الرئيس التونسي، قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزيرا جديدا للصحة من كوادر الجيش.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الرئيس التونسي، تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولى السلطة التنفيذية.

وأوضحت الرئاسة في بيان الجمعة، «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة أمرا رئاسيا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة»، وفق وكالة فرانس برس.

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وأدى الطبيب العميد علي مرابط، والذي كان مكلفا بالإشراف على حملة تطعيم، قام بها الجيش في مناطق بالجنوب التونسي، اليمين أمام رئيس الجمهورية.

ويخلف مرابط وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي الذي، عينه رئيس الحكومة المُقال في 20 يوليو الماضي.

ومرابط هو خامس وزير يتولى حقيبة الصحة منذ بداية الجائحة، في مارس 2020، وذلك في ظرف سياسي وصحيّ متأزم.

تعيين مرابط يأتي ضمن سلسلة من التعيينات، التي قام بها سعيّد منذ توليه السلطة التنفيذية في 25 يوليو الماضي، بعد أن عيّن وزيرا جديدا للداخلية والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال.

وسبق أن انتقد سعيّد في مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أداء الحكومة وقال «تركوا العديد من المواطنين بدون الحد الأدنى من الأكسجين».

وشهدت تونس خلال الأشهر الماضية، تفشيا كبيرا لكوفيد-19 وتسبب ذلك في اكتظاظ المستشفيات مع نقص حاد في مادة الأوكسجين، وتجاوز عدد الوفيات عشرين ألفا في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 600 ألف منذ بداية الجائحة في 2020.

وتمكنت تونس من جمع أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح من طريق هبات، وعمليات شراء مباشرة، وتنظم الأحد يوما مفتوحا للتطعيم لمن تفوق أعمارهم أربعين عاما.