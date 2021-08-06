بعد إعلان حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 11:25 صباحا
صواريخ أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه لبنان. (الإنترنت)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 10 صواريخ أطلقت، اليوم الجمعة، من لبنان باتجاه «إسرائيل» بعد يومين من إطلاق نار مماثل ردت عليه الطائرات الإسرائيلية بقصف الأراضي اللبنانية للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الجيش في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أُطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية. معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوي». وأضاف أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على لبنان ردا على ذلك، وقال: «بعد إطلاق أكثر من 10 صواريخ على الدولة العبرية تم اعتراض معظمها بحسب القوات الاسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يضرب مصادر إطلاق (الصواريخ) في لبنان».

 

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