حزب الله يعلن إطلاق صواريخ باتجاه مزارع شبعا المحتلة

صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان. (الإنترنت)

أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه «إسرائيل»؛ ردا على غارات إسرائيلية استهدفت، فجر الخميس، جنوب لبنان وقالت الدولة العبرية إنها جاءت ردا على صواريخ أُطلقت باتجاهها.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه «عند الساعة 11,15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة وردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات (...) في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».