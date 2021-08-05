«النهضة» تطالب الرئيس التونسي بتسريع عرض حكومة جديدة على البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 03:25 مساء
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي (أرشيفية: الإنترنت).

طالبت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الخميس، الرئيس قيس سعيد، بتسريع عرض حكومة جديدة على البرلمان و«العودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي».

وأصدرت الحركة بيانًا اليوم عقب اجتماع ليل الأربعاء لمجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب، دعت من خلاله إلى ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته ولتجاوز الفراغ الحكومي المستمر منذ 10 أيام، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

دعا البيان إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، «حتى يستعيد أدواره ويحسن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة».

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جاء موقف الحركة في ظل انقسام واضح في ردود فعل قياديين بارزين ودعوات إلى إصلاحات داخلية لا تستثني القيادة التي يتزعمها راشد الغنوشي منذ تأسيس الحركة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وطالما وجه الحزب انتقادات للرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي، ووصف خطوته بالانقلاب على الدستور، لكن البيان الأخير لم يتضمن هذا الوصف.

وقالت الحركة إنها تتفهم الغضب الشعبي المتنامي إزاء الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة، لكنها طالبت بتحميل الطبقة السياسية برمتها، كلًا من موقعه، المسؤولية في ذلك.

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