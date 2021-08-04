دكتاتورية عسكرية أم دعم للشرعية.. هل نجح الرئيس التونسي في «استمالة» الجيش وإقناعه بقراراته؟

الرئيس التونسي، قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)

سلط تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، الضوء على الأحداث في تونس، وكيف استطاع الرئيس قيس سعيد، «استمالة» الجيش وإقناعه بقراراته الأخيرة والتي زادت من حدة الأزمة السياسية في البلاد.

ويري التقرير، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي قرّر تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية، ارتكز في قراراته على دعم الجيش الذي لطالما بقي بعيدا عن السياسة، لكن هذا التحالف يبقى ظرفيا، وفق خبراء.

ومنذ انتخب قيس سعيد رئيسا للبلاد في أكتوبر 2019، بأكثر من 70% من الأصوات، تحاشى مسؤولي الأحزاب السياسية وحرص في المقابل على الظهور إلى جانب قيادات عسكرية عليا.

وكلف سعيّد في ديسمبر إدارة الصحة العسكرية، بالإشراف على مستشفى جديد شيدته الصين في محافظة صفاقس.

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وحين اتخذ قراراته في 25 يوليو الماضي، بتجميد أعمال البرلمان مدة ثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، حضرت معه في الاجتماع الطارئ كوادر عليا في الجيش.