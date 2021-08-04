ماكرون: فرنسا ستقدم مئة مليون يورو «دعم مباشر» للشعب اللبناني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس. 21 مايو 2021 . (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في مستهل مؤتمر دولي لدعم لبنان الغارق في أزمة مستفحلة أن فرنسا ستقدم في الأشهر الـ12 المقبلة «التزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني» بقيمة مئة مليون يورو مع إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد اعتبارا من الشهر الحالي.

وستشمل هذه المساعدة خصوصا القطاع التعليمي والزراعي والسلع الغذائية على ما أكد الرئيس الفرنسي عند افتتاحه هذا المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو ويترأسه مع الأمم المتحدة، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

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ويحيي اللبنانيون الأربعاء ذكرى مرور عام على الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، ودمر أحياء في المدينة.

وتعقد الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار «من أجل لبنان»، والذي تأمل أن تجمع من خلاله مبلغ 350 مليون دولار.