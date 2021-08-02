المغرب يشدد حظر التجول الليلي لكبح تفشي «كورونا» بعد ارتفاع الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 09:08 مساء
أشخاص ينتزهون في إحدى ساحات مراكش عاصمة المغرب السياحية. (أ ف ب)

قرر المغرب تشديد حظر التجول الليلي في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الثلاثاء وتقييد التنقل من وإلى ثلاث مدن كبرى، بعد الارتفاع المسجل مؤخرا في الإصابات بوباء كوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه.

وقالت الحكومة المغربية في بيان الإثنين إنها قررت مجموعة إجراءات احترازية تشمل خصوصا حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، بعدما خففت مدة سريانه في أواخر مايو، وفق «فرانس برس».

 «جواز التلقيح»
وتقرر أيضا تقييد التنقل من وإلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) والعاصمتين السياحيتين مراكش وأكادير (جنوب) بضرورة حمل  «جواز التلقيح»، مع اسنثناء التنقل لأسباب مهنية.

وتشمل القيود كذلك منع التجمعات لأكثر من 25 شخصا وحصر الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل بخمسين بالمئة والفنادق ب75 بالمئة، ومنع إقامة الحفلات والأعراس والجنازات.

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وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي «بالنظر للارتفاع الكبير جدا» في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء في الفترة الأخيرة حيث بلغت حصلية الإصابات اليومية مستوى قياسيا فاق التسعة آلاف الجمعة من دون أن ينزل عن الألفين منذ أسبوع.

 تسريع حملة التطعيم
ويقارب عدد المصابين في المجمل نحو 634 ألفا توفي منهم 9885 شخصا، وفق آخر حصيلة رسمية. بينما يراهن المغرب، البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، على تسريع حملة التطعيم لمواجهة الجائحة. وفاق عدد الملحقين حتى الاثنين أكثر من 10 ملايين و200 ألف شخص، فيما أعلن الأسبوع المنصرم عن توسيع الحملة لتشمل البالغين 25 عاما.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت الأسبوع المنصرم عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، بسبب المتحورة دلتا. وكان المغرب قد خفف أواخر مايو حظر التجوال الليلي وإجراءات احترازية أخرى استمرت لعدة أشهر. كذلك، أعاد فتح حدوده تدريجا مطلع يونيو أمام الرحلات الدولية للمسافرين بشروط.

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