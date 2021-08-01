الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

الرئيس السوري بشار الأسد، يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة من التليفزيون السوري)

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأحد، مرسومًا رئاسيًّا يقضي بتكليف حسين عرنونس، بتشكيل الحكومة في البلاد.

وقالت الرئاسة السورية في بيان: «الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 206 للعام 2021 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة في الجمهورية العربية السورية»، وفق وكالة «رويترز».

وأدى الرئيس السوري بشار الأسد، في 17 يوليو الماضي، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه. وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.

كما حصل المرشحون محمود أحمد مرعي، على 470 ألفًا و276 صوتًا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبدالله على 213 ألفًا و968 صوتًا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت؛ إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سورية وخارجها 18107108.