الرئيس التونسي يصدر أمرا بتقليل عدد ساعات حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 10:14 مساء
الرئيس التونسي، قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر التجول في جميع المناطق، ليصبح من العاشرة مساء بدلا من الثامنة، وحتى الخامسة صباحا، وذلك بدءا من الأول من أغسطس، وحتى إشعار آخر.

وبمقتضى الأمر الرئاسي، تقرر أيضا منع جميع التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة، وإلزام أصحاب المطاعم والمقاهي برفع الكراسي ووقف العمل بدءا من الساعة السابعة مساء، حسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشمل الأمر ضرورة إظهار الوافدين عبر المعابر الحدودية بتحليل «PCR» مرفوقا برمز الاستجابة السريعة «PR Q»، لا تتجاوز مدته 72 ساعة، بداية من منتصف ليل 1 يوليو المقبل، وعلى السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من الللقاحات.

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ووجه الرئيس التونسي بتشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي، وعلى مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية اجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية.

وحث الأمر الرئاسي أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل اعتماد نفس الإجراءات السابقة «قدر الإمكان»، داعيا إلى توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشر العدوى بين المعتمديات والبلديات.

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