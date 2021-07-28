الكويت تسجل طقس شديد الحرارة وصل لـ50 درجة مئوية.. ورقم قياسي في مؤشر الأحمال الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 09:26 مساء
مقياس لحرارة الجو في الكويت. (الإنترنت)

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الأربعاء، شديد الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة نهارًا إلى 50 درجة مئوية، وتهبط إلى 39 درجة مئوية ليلًا.

فيما ذكرت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كلم/ ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق، مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، بحسب وسائل إعلام محلية كويتية.

حمل كهربائي قياسي
ونقلت جريدة «الوطن» عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الحمل الكهربائي المسجل اليوم بلغ مستوي قياسيًّا لأول مرة في الكويت، حيث بلغ 15670 ميغا وات، وأشارت الوزارة إلى أن درجة الحرارة المسجلة بلغت 49 درجة مئوية.

ودعت وزارة الكهرباء والماء، في بيان، جميع المستهلكين إلى ترشيد استهلاك الطاقة بإغلاق الأجهزة الكهربائية التي لا حاجة إليها خلال فترة الذروة، لافتة إلى أن ارتفاع الأحمال يؤثر على الشبكة الكهربائية ماديًّا وفنيًّا.

 54 درجة مئوية
وكان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. مشعان العتيبي، أشار إلى أن أقصى حمل متوقع خلال الصيف الجاري 16 ألف ميغا وات مع التوسعات العمرانية التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة.

وتعد دولة الكويت أحد أكثر الدول التى تشهد حالة من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، حيث ذكرت جريدة «الرأى» الكويتية أن درجة الحرارة تجاوزت فى الموجة الحالية 54 درجة مئوية، بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير فى السنوات المقبلة.

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