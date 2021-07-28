مصدر قضائي تونسي: فتح تحقيق بشأن ثلاثة أحزاب بينها «النهضة» لتلقيها أموالا من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 04:53 مساء
شعار حركة النهضة التونسية. (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر قضائي تونسي، أن القضاء فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية العام 2019.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان، في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب، بحسب الوكالة نفسها.

وحزب النهضة الإسلامي المعتدل وحزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة الذي تم انتخابه في سبتمبر 2019. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب (عيش تونسي).

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ونافس القروي سعيد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في سبتمبر وأكتوبر 2019. ويخضغ القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيون خاصة كبيرة، منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطيا خلال معظم الحملة الانتخابية العام 2019 ومرة أخرى هذا العام.

وخلال حملة انتخابات 2019، قدم سعيد، وهو سياسي مستقل، نفسه على أنه بديل لنخبة سياسية وصفها بالفاسدة والراكدة تركز على مصالحها الضيقة ومسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة بعد ثورة 2011.

واقتحم متظاهرون، الأحد الماضي، مقرات حزب «النهضة» في القيروان، وتوزر، وقفصة، والمنستير، وسوسة والكاف، وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص من بينهم عديد الشبان، أمام البرلمان.

ودانت الحركة، الاعتداء على مقراتها، واصفة المحتجين بـ«مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية».

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