مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 11:55 مساء
فلسطيني مصاب خلال تظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)

قتل فلسطيني ليل الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال، في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد منذ أسابيع صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت السلطة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ شادي عمر لطفي سليم (41 عاماً) «استُشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوبه» أثناء وجوده قرب مفرق بلدته «بيتا» الواقعة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة فرانس برس.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس أكّد جيش الاحتلال أنّ جنوده أطلقوا النار على فلسطيني في تلك المنطقة.

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