البيت الأبيض يعلق على التطورات السياسية في تونس ويحث على التهدئة

الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في إيجاز صحفي لها بالبيت الأبيض. 20 يناير 2021. (أ ف ب)

علق البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، على التطورات السياسية في تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، حاثًّا كافة الأطراف في البلاد على ضرورة التهدئة ودعم الجهود للمضي قدمًا بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في تصريحات للصحفيين، «نحن قلقون بشأن التطورات في تونس، التي تأتي في وقت تسعى فيه السلطات إلى استقرار الاقتصاد ومواجهة عودة ظهور جائحة كورونا، وتحسين مستويات المعيشة لجميع التونسيين».

وأضافت ساكي أن هناك الكثير من التطورات حتى خلال الـ 24 ساعة الماضية في تونس، وذلك بعد إعلان الرئيس قيس سعيد مساء أمس تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية.

وأثارت الخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي ردود فعل واسعة النطاق على المستويين المحلي والخارجي، ما بين مؤيد لهذه الإجراءات ومعارض يصفها بأنها بمثابة انقلاب على المسار الديمقراطي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن «تسمية الانقلاب هو قرار قانوني، ونحن نتطلع إلى وزارة الخارجية لإجراء تحليل قانوني قبل اتخاذ القرار، لذلك لم يتم التوصل إلى نتيجة في هذا الإطار».

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض أن اتصالًا «على مستوى رفيع في كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن الوضع» في تونس، حاثة جميع الأطراف إلى التهدئة ودعم الجهود التونسية للمضي قدمًا بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية.