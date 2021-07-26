بايدن يستقبل الكاظمي لمناقشة الوجود الأميركي في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 06:16 مساء
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. (الإنترنت)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في لقائه الأول مع رئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطًا داخلية ويأمل بالحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران، ما يعطيه دفعًا سياسيًّا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.

ويتمحور اللقاء بشكل أساسي حول وجود القوات الأميركية في العراق وعلى نطاق أوسع، قدرة بغداد على التصدي لخلايا تنظيم «داعش» المتبقية، الذي تبنّى هجومًا داميًا وقع قبل أسبوع في سوق شعبية في العاصمة العراقية وأسفر عن 36 قتيلًا على الأقل و62 جريحًا غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب مصادر طبية وأمنية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن الإثنين: «نحن نتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحملة التي نكمل فيها إلى حد كبير المهمة القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتحول إلى مهمة استشارية وتدريبية بحلول نهاية العام».

وتوقع المسؤول إجراء «تعديلات إضافية» بحلول نهاية العام 2021، وأضاف: «اقترح العراق، ونحن نوافق تمامًا، أنهم يحتاجون إلى تدريب مستمر ودعم بالخدمات اللوجستية والاستخبارات وبناء القدرات الاستشارية، وكلها ستستمر».

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