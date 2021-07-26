بالصور: قيس سعيد وسط المحتفلين بإقالة الحكومة وتعليق البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 09:45 صباحا
قيس سعيد وسط المحتشدين في شارع الحبيب بورقيبة، 26 يوليو 2021، (الرئاسة التونسية)

تفقد الرئيس التونسي المحتشدين في شارع الحبيب بورقيبة، ليل «الأحد - الإثنين»، الذين خرجوا للاحتفال بقراره إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وظهر سعيد، وهو يلوح بيده للمحتفلين، حسب الصور المنشورة على صفحة الرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، قرر سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، واتخاذ «مجموعة من التدابير» بعد تظاهرات «عنيفة» في عدد من شوارع المدن التونسية، ضد الحكومة وحركة «النهضة» التي تدعمها.

وأعلن سعيد تجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وقال: إن الدستور لا يسمح بحل البرلمان، لكنه لا يمنع من تجميده، كما رفع الحصانة عن كل أعضائه، ومن يتعلق بهم أي قضايا، مشيرا إلى أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية للتحقيق في هذه الملفات، كما قرر توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية.

وفي حين، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي سعيد بـ«الانقلاب» على الثورة والدستور، كما لوحت «النهضة» بدفع أنصارها للنزول إلى الشارع رفضا لقراراته.

وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، طوقت مركبات عسكرية مبنى البرلمان، وقال شاهدان إلى «رويترز»: إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني.

قيس سعيد وسط المحتشدين في شارع الحبيب بورقيبة.
قيس سعيد وسط المحتشدين في شارع الحبيب بورقيبة.
قيس سعيد وسط المحتشدين في شارع الحبيب بورقيبة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
«سنتكوم»: واشنطن تواصل ضرباتها الجوية في أفغانستان إذا استمر هجوم «طالبان»
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
حركة «النهضة» التونسية ترد على حرق واقتحام مقراتها
عربى
المتحورة «دلتا» تثير القلق على الاقتصاد الأميركي
اقتصاد
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»