الجزائر تعيد فرض الحجر الصحي لمواجهة ارتفاع إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 01:27 صباحا
تطهير وتعقيم شوارع الجزائر. (الإنترنت)

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، الحكومة بإعادة فرض الحجر الصحي لمدة 10 ساعات يوميا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، إثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن قرار العودة إلى الحجر الصحي «يخص الولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا»، بحسب «روسيا اليوم».

-  الجزائر تعلن موعد تسلم الشحنة الأولى من اللقاح الروسي «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
-  الحكومة الجزائرية تتعهد توفير اللقاحات ضد «كورونا» بكميات «كافية»

وأكد البيان على ضرورة رفع نسبة التلقيح في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة.

عملية كبرى
كما أمر تبون بإطلاق عملية كبرى فورا «لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية، واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين».

وبعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات في 24 نوفمبر 2020، تناقصت الحالات حتى بلغت أقل من مئة حالة يوميا منذ مارس 2021، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل متواصل منذ شهر مايو، بحسب الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة. وتوفي بالجزائر أكثر من 4 آلاف شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 160 ألفا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حركة «النهضة» التونسية ترد على حرق واقتحام مقراتها
عربى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
لبنان: 4 ملايين نسمة يواجهون خطر فقدان المياه الصالحة للشرب
عربى
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
«الصحة» تصدر عددًا من التوصيات العاجلة وتطلب إعلان الطوارئ لتفعيل آليات مكافحة ...
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
بـ3 خطوات.. نقلة نوعية منتظرة في الرياضة الليبية
رياضة محلية
«فيسبوك» تخصص مليار دولار للإنفاق على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى
اقتصاد
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»