«نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين» يرشح ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي. (الإنترنت)

ذكر بيان أن «نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين» أقر اليوم الأحد اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة قبل الاستشارات النيابية المقررة غدا الإثنين.

وكان من بين مؤيدي ميقاتي السياسي المخضرم سعد الحريري الذي تخلى عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي بعد إخفاقه على مدى عشرة أشهر تقريبا في الاتفاق مع رئيس البلاد ميشال عون على تشكيلها، بحسب «رويترز».

ومن المقرر أن يلتقي عون مع الكتل النيابية يوم الاثنين للتشاور حول ترشيح رئيس وزراء جديد.

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وتدير حكومة تصريف الأعمال لبنان منذ ما يقرب من عام، بينما انهارت عملته واختفت الوظائف وجمدت البنوك حساباتها. وهذا الانهيار الاقتصادي هو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.