لبنان: 4 ملايين نسمة يواجهون خطر فقدان المياه الصالحة للشرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 02:25 مساء
لبناني يحمل قارورات مياه كبيرة لتعبئتها. (الإنترنت)

يواجه قرابة 4 ملايين نسمة في لبنان، بينهم مليون لاجئ، خطر فقدان إمكان الحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل تأثير نقص التمويل والوقود والإمدادات على ضخ المياه.

وحذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في بيان «تقدر اليونيسيف أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجيًا في أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع»، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية «SWI».

ويعاني لبنان انهيارًا اقتصاديًا دفع أكثر من نصف سكانه إلى براثن الفقر وفقدت عملته الليرة أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، وتسببت الأزمة المالية في نقص حاد في السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وسط شح الدولار.

وحذرت «اليونيسيف» من إنه إذا انهار نظام إمدادات المياه العام، فقد تقفز كلفة المياه 200% شهريًا في ظل الحصول على المياه من موردين من القطاع الخاص، وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة لأربعين مليون دولار سنويًا لتأمين المستوى الأدنى من الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة لإبقاء منظومة المياه الحيوية تعمل.

ونُقل عن ممثلة «اليونيسيف» في لبنان، يوكي موكو، قولها في بيان: «ما لم يُتخذ إجراء عاجل، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الحيوية من العمل».

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
بـ3 خطوات.. نقلة نوعية منتظرة في الرياضة الليبية
رياضة محلية
شاهد مواجهة الاتحاد ضد الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
العراق يمنح لبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل مقابل «خدمات وسلع»
اقتصاد
«فيسبوك» تخصص مليار دولار للإنفاق على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى
اقتصاد
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أستراليا: تظاهرات رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
دولى
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
«كورونا» يخطف «الطفل الكبير» يوسف الشريف أحد أبرز أدباء ليبيا وكتّابها
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»