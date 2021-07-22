السعودية تنفي استخدام برنامج «بيغاسوس» للتجسس

نفت السعودية الخميس اتهامات باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات، الذي استهدف ناشطين وصحفيين في دول عدة من بينها المملكة، وفق تحقيق أجرته مجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، مشيرة إلى ادعاءات «لا أساس» لها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول قوله «الإدعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات لا أساس له من الصحة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وورد في قائمة مسربة لأرقام هواتف مستهدفة بالتجسس، رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018.