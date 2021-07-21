اتهام مستشار سابق لترامب بعدم التصريح عن نشاطه في «لوبي» لحساب الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 01:50 صباحا
توماس باراك في كليفلاند، 21 يوليو 2016، (ا ف ب)

أوقفت السلطات الأميركية مستشارا سابقا للرئيس السابق دونالد ترامب، ووجّهت إليه تهمة عدم التصريح عن عمله في جماعة ضغط «لوبي» لحساب حكومة أجنبية، مشيرة إلى أنّ المتّهم حاول بين العامين 2016 و2018 التأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية، دون أن يصرّح عن هذا النشاط كما يفرض عليه القانون.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو في بيان إنّ توماس باراك متّهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفّة السياسة الخارجية لترامب، حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة والتأثير على السياسة الخارجية لإدارته بعد فوزه بالرئاسة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ المتّهمين الآخرين «استفادا مرارا من العلاقات الودّية لباراك وصِلَته بمرشّح تمّ في النهاية انتخابه رئيساً»، وذلك من أجل «تعزيز مصالح حكومة أجنبية من دون الكشف عن ولائهما الحقيقي».

وباراك رجل أعمال كان «مستشاراً غير رسمي» لحملة المرشّح الجمهوري بين أبريل ونوفمبر العام 2016، قبل أن يتمّ تعيينه رسميا رئيسا للجنة المنظّمة لحفل تنصيب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

واعتبارا من يناير 2017، قدّم باراك المشورة لعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة الولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة العدل في بيانها بالخصوص إلى خطاب حول سياسة الطاقة الأميركية ألقاه المرشّح الجمهوري في مايو العام 2016 خلال حملته الانتخابية، مؤكّدة أنّ باراك ضمّن هذا الخطاب فقرات مؤيّدة للإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة أميركية: عدد الوفيات في الهند جراء «كوفيد-19» أعلى عشر مرات من الحصيلة ...
دولى
البورصات العربية في أسبوع: البورصة المصرية الأعلى صعودا وسوق دمشق الأكثر انخفاضا
اقتصاد
فرنسا تحقق في التجسس على صحفيين عبر برنامج «بيغاسوس» لصالح المغرب
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
«وثيقة مسربة» .. الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة عسكرية في ليبيا
ليبيا
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
«بلدي زوارة» يقرر إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى وفرض تدابير الإغلاق تحسبا لانتشار ...
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كهربائية صينية تتحدى «تسلا» (فيديو)