حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 10:19 صباحا
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة، 20 يوليو 2021. (تويتر)

توافد الحجاج في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الكعبة المشرفة، لأداء طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

كما أدى الحجاج صلاة العيد في الحرم الشريف، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور نائبه، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من الأئمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، رمى ضيوف الرحمن جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى بأول أيام عيد الأضحى، بعد أن قضوا ليلتهم في مزدلفة لجمع الجمرات. ويشارك 60 ألف مقيم في المملكة العربية السعودية في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في العام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

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